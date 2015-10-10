أخبار مصر للساعة 10.. "الوزراء": خفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام الجارى

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تغطية فعاليات مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ونظيره الفرنسى، مانويل فالس.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بالمجلس، إن هناك خطة هذا العام، لخفض الدعم الخاص بالطاقة لـ61 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، وأن التعامل مع الدعم سيكون بأهداف واضحة بالتخلص منه فى حدود 70% خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكل مستحقيه.

وأضاف إسماعيل، أن اكتشاف حقل الغاز الجديد سيمثل 70% من إنتاج مصر للغاز، خلال الفترة المقبلة، موضّحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن هناك محطات ستدخل حيز العمل فى 2016، موضحًا أن خطاب تكليف الحكومة تضمن تحقيق خفض فى عجز الموازنة بـ1.5% سنويًا، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدعم على مدى 5 سنوات.

وتابع: "الطاقة عنصر أساسى لمعدلات النمو التى نسعى لتحقيقها وهى عنصر أساسى فى حذب الاستثمارات"، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت اتفاقيات البحث والاستكشاف من أجل توفير احتياجات الطاقة كركيزة أساسية، موضحًا أن قطاع البترول المصرى وقع 54 اتفاقية جديدة خلال العاميين الماضيين.

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