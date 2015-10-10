برهامى من الإسكندرية: الحريات بالمجتمع لها ضوابط تحكمها الشريعة الإسلامية

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، خلال مؤتمر حزب النور بدائرة المنتزة أول بالإسكندرية، إن الحريات فى المجتمع لابد أن تكون فى إطار الشريعة الإسلامية وليس فى إطار ما حرمه الله.

وأضاف "برهامى" أن المادة الثانية من الدستور لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن إلغاؤها كما أعلن البعض لأنها أساس الدستور وتحفظ حقوق المسلمين وغير المسلمين فى المجتمع، مؤكداً أن مؤسسة الأزهر والأوقاف تساند الدعوة السلفية وحزب النور فى تطبيق المادة الثانية على الرغم من وجود خلاف بينهم، إلا أن هذه النقطة لا هى نقطة التوافق بينهم.