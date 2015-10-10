نجيب ساويرس: ليس كل أعضاء "الوطنى المنحل" فاسدين.. "وبزعل لما مبتشتمش"

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصرى، إن رجال الحزب الوطنى المنحل ليسوا جميعاً فاسدين كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن حزب المصريين الأحرار التقى مرشحيه وتأكد من تبنيهم مبادئ الحزب التى ترمى إلى الديمقراطية والحرية، وتابع: "اللى اقتنعنا بيه دخل واللى غير كدا مخدنهوش.. أسطوانة أن المصريين الأحرار حزب ساويرس بطلت".

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "cbc"، أن الحزب تمكن من الوصول إلى القاعدة الشعبية من الجماهير من خلال العمل الجاد والمخلص للوطن.

وعن الهجوم الإعلامى على رجل الأعمال وكيف يتعامل معه، قال: "أنا بزعل لما بصحا الصبح ملقيش هجوم ولا شتيمة".

وأشار إلى أن انضمام أحمد مرتضى منصور مكسب لحزب المصريين الأحرار كونه شابا واعدا، نافياً صحة ما يتردد بشأن أنه أخذه من حزب الوفد، وتابع: "هو وجد مبادئ الحزب قريبه إلى قلبه فانضم إليه محصلش أننا رحنا الوفد خدناه من الوفد".

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