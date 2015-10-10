تأييد حكم حبس إسلام بحيرى 5 سنوات بتهمة "ازدراء الأديان"

قررت محكمة مستأنف جزئى مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا وحضور ممثل النيابة أحمد فؤاد وسكرتارية محمد الشاذلى، اعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيرى على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، "كأن لم تكن" وألزمته بالمصاريف الجنائية وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة .

تغيب اليوم المتهم إسلام البحيرى، عن حضور جلسة معارضته على حكم حبسه، كما تغيب دفاعه عن الحضور، وأصدرت المحكمة حكمها المقدم عقب إنعقادها بغرفة المداولة لأكثر من 10 ساعات .

وكانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى وبإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد حددت جلسة 10 أكتوبر لنظر أولى جلسات معارضته.

يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان.

كان محمد عبد السلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.