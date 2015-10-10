"ساويرس" يعرض بيع حصته بـ"المصرى اليوم" على الهواء ببرنامج"هنا العاصمة"

عرض رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بيع حصته فى جريدة المصرى اليوم، على الهواء خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، بعد خسارته عددا من رؤساء التحرير، والخلافات التى مرت بها المصرى اليوم، بالإضافة لرفضه مهاجمة الجريدة لرجل الأعمال إيهاب طلعت، مشيراً إلى أن حصته بـ"المصرى" تتجاوز الـ 20%.

وكشف "ساويرس"، عن تفكيره فى تأسيس جريدة جديدة، مع الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، قائلاً "أى رئيس تحرير زى مجدى ومحمود مسلم مكانهما موجود، لفهمهما وثقافتهما وإطلاعهما وذكائهما، فهما يمثلان عملة نادرة".

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