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توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى دريم والمستشفى الجامعى بألمانيا "UKSH"

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توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى دريم والمستشفى الجامعى بألمانيا "UKSH" توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى دريم والمستشفى الجامعى بألمانيا "UKSH"
وقع مستشفى دريم، مساء اليوم، اتفاقية تعاون مع المستشفى الجامعى الألمانى UKSH ، بحضور الدكتور أحمد بهجت رئيس "بهجت جروب"، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير عام مستشفى دريم، والدكتور سمير راشد المدير المالى لمجموعة بهجت جروب، ومن الجانب الألمانى البروفوسير جنز سكولز رئيس الجامعة الألمانية، والبروفوسيرة نيكول مير والبروفوسير أوليفر جريف.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير عام مستشفى دريم، إن القصة بدأت منذ عام حيث قرر مجموعة من العاملين بالمستشفى لتطويره وأن يكون واحدا من أفضل المستشفيات التى تقدم الخدمة للمرضى وهدفنا الأساسى هو الاستجابة لآمال الناس للحصول على أفضل خدمة طبية وأن نتحدى أنفسنا فى تحقيق هذا النجاح.

وأضاف: "نسعى لتحقيق أفضل الخدمات لمرضانا حيث إن التعاون يهدف لتدريب الأطباء على نفقة المستشفى وأيضا الاستعانة بخبرة الألمان فى التشخيص والعلاج من خلال خدمة متميزة تقدم للمريض المصرى توفيرا للسفر الى الخارج وبنفس سعر الخدمة الموجودة فى من أجل أن نحقق الخدمة الطبية فى ظل المنافسة الموجودة وأن نحتل القمة فى تقديم الخدمات الطبية ليس فقط فى مصر ولكن فى العالم العربى كله".

وتابع: "لدينا أطباء من مختلف دول العالم ومليارات الناس يكتسبون المعرفة الطبية من الألمان وخاصة الزائدون فى هذا المجال مثل مستشفى "UKSH " UNIVERSITATSKLINIKUM SCHLESWIG وهى مستشفى جامعى بألمانيا تمتلك خبرة كبيرة فى جميع التخصصات.

وقال: "الكل هنا لديهم مهمة مشتركة وهو خدمة المرضى بأفضل التكنولوجيا والقوى العاملة مجهزة لدينا بأفضل التكنولوجيا والخبرات وأن نركز على شىء واحد وهو تقديم خدمة أفضل لمرضانا".

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مصر 365

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