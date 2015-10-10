«سينما بلا نجوم» تسعى لصناعة أعمال فنية للوجوه الجديدة فقط

أكد رئيس جمعية ممثلي الأدوار الثانوية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، إبراهيم عمران، أنه يجري التحضير حاليًا لعملين سينمائي ودرامي تحت شعار “سينما بلا نجوم”، حيث سيجري البحث عن الوجوه الجديدة التي لديها الموهبة وإعطائهم الفرصة للقيام ببطولة هذه الأعمال.

وأشار “عمران” إلى أن هذه الأعمال ستكون إنتاجًا ذاتيًا، أي سيشارك فيها الجميع دون أجر وعند توزيع الأعمال سيحصل كل عامل وفنان على مستحقاته، مؤكدًا أن هذه الفكرة جاءت لمواجهة الأعمال ذات الإنتاجية الضخمة التي تذهب معظم ملايينها إلى النجوم الكبار فقط، التي كانت سببًا في ركود حال الصناعة في الفترة الأخيرة.

المسلسل الذي سينتج هو فكرة وإخراج أشرف أبو حجر، وسيكون بطولة عدٍد كبير من الوجوه الجديدة، بجانب بعض الفنانين مثل عايدة رياض وعبد الله مشرف، وسيدور في إطار كوميدي.