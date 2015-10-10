«ساويرس»: غير راض عن السياسات النقدية للدولة وكنت أنتظر أداء مختلفًا من الحكومة

أعرب المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، عن اعتراضه على بعض الأوضاع الداخلية في مصر، ومنها حبس عدد من الشباب والأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 16 عامًا بتهمة التظاهر، ودور الإعلام في دعم الدولة.

وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم، أنه من غير الطبيعي حبس الشباب بسبب النزول والتعبير عن آراءهم.

وعن السياسات النقدية للدولة، قال «ساويرس»، إنه غير راض عن السياسات النقدية للدولة، وأنه يراها غير صحيحة، خاصة في طريقة تعامل الحكومة مع أزمة ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، متابعًا: «كنت أنتظر أداء مختلف للحكومة الجديدة بعيدًا عن البيروقراطية».

وأوضح أنه على الحكومة أن تترك السوق لحاله وتتعامل مع الجنيه بسعره الحقيقي، مؤكدًا على أنه لن يستطيع أحد التحكم في الأسواق؛ نظرًا لأن حركة العرض والطلب هي المتحكم الأول فيه.

وفيما يتعلق بترشح عدد من الأقباط على قوائم حزب النور، أكد «ساويرس» على أن هؤلاء لهم مصالحهم الشخصية التي يسعون خلفها، على نفس خطى من وصفهم بـ«المنتفعين» الذين تركوا الثورة وانضموا لجماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أن الشعب المصري واعي ولن يكرر تجربة الإخوان مع أي تيار سياسي أو ديني أخر.