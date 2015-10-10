خالد مرتجي يوجه 3 رسائل قوية لإدارة الأهلي.. ويوضح لماذا أراد عودة جوزيه

وجه خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق ثلاث رسائل قوية للأعضاء الحاليين وذلك ردا على الأزمة التي يمر بها ناديه خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو من أجل تولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفا لفتحي مبروك.

وتسبب هذا التعاقد في وجود أزمة داخل الأهلي بسبب عدم رغبة الكثيرين في قدوم ذلك المدرب، في الوقت الذي دعم فيه مرتجي عودة المدرب التاريخي مانويل جوزيه.

وتحدث مرتجي لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"أولا أنا أول شخص ساند هذا المجلس، وأؤكد أنه لا يوجد لدي أي اتصالات مع أي شخص من الأولتراس ولا أقوم بتحريكهم ضد الإدارة الحالية كما يتردد فأنا أتمنى نجاحهم".

3 رسائل لإدارة الأهلي

وأضاف موجها ثلاث رسائل لمجلس إدارة الأهلي"كفاكم عندا والتحدث بأن هناك مؤامرة تحاك ضدكم".

وأكمل"العند يولد الكفر، وهذا يولد الفشل، والفشل يولد الانفجار".

وأردف"مرتجي عاشق للأهلي غصب عن عين أي شخص وأي فرد وسأظل هكذا دائما".

وتابع متحدثا عن احتجاج وتظاهر جماهير الأهلي ضد مجلس الإدارة قائلا:"أرفض إهانة أي شخص فهم أناس محترمين، ولكن تصرفاتهم غير جيدة".

وواصل"الحل الوحيد هو أنه مثلما جاءت الجمعية العمومية بذلك المجلس هي التي تكون سببا في رحيلهم، ولا وزير ولا غفير يقوم بالتدخل في الأهلي".

عودة جوزيه

انتقل مرتجي بعد ذلك للإجابة عن السؤال الذي وجه له وهو لماذا أراد عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق مرة أخرى خلفا لفتحي مبروك.

ورد عضو مجلس إدارة الأهلي السابق قائلا:"كفرد من جمهور الأهلي وعاشق لهذا الكيان كنت أتمنى عودة جوزيه لأنه سوف يساعد على التفاف الجميع حوله".

وأكمل"الإدارة الحالية جاءت ببيسيرو ثم رفضتوه ثم أتممتوا الاتفاق معه بعد 24 ساعة فقط ما هذا التخبط".

وتابع"الجمهور يحب جوزيه وكذلك اللاعبين وهذا كله كان سيساعد الجميع على الالتفاف حوله وإنقاذ الفريق".

وشدد"لم أرغب في عودة جوزيه لعلاقتي معه، وأقسم بالله تحدثت معه في وقت سابق وأبلغته بإنني أريد عودته لأنني أحب الأهلي أكثر منه".

وأتم"لم أرغب في عودة جوزيه للظهور أو لتحقيق مصلحة شخصية فأنا لا أحتاج ذلك والكل يعرف من أنا وماذا قدمت للأهلي طوال تاريخي".

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