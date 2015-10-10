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مرتضى: ما حدث من جماهير الأهلي ضد محمود طاهر شيء مؤسف

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مرتضى: ما حدث من جماهير الأهلي ضد محمود طاهر شيء مؤسف مرتضى: ما حدث من جماهير الأهلي ضد محمود طاهر شيء مؤسف

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن وقفة جماهير الأهلي الاحتجاجية ضد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر شيء مؤسف.

فقد توافدت أعداد من جماهير النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة عصر السبت اعتراضا على القرارت التي خرجت من مجلس إدارة الفريق بتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لفريق الكرة.

بالصور والفيديو - جماهير الأهلي تهتف: أرحل يا طاهر.. وتنهي وقفتها أمام النادي

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار يوم السبت: "ما حدث من جماهير الأهلي أمام بوابات النادي شيء محزن، فهذا المشهد لا يليق بالقلعة الحمراء".

وأضاف "لا يصح أن تتدخل الجماهير في قرارات مجالس إدارات الأندية وأن ترغب في تسيير الأمور حسب أهوائها".

وأشاد رئيس الزمالك بقرار مجلس إدارة الأهلي برفض أراء الجماهير المعارضة لقرارات المجلس.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك، وسط موجة اعتراضات عارمة من جماهيره لضعف شخصية المدرب البرتغالي.

وذلك قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

تغريدة - بعد بيسيرو وهيثم عرابي .. جماهير الأهلي: #نعم_لحل_مجلس_محمود_طاهر

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فيديو اليوم السابع

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