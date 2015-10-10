استشارى الأشعة التداخلية يوصى بفحص شهرى لتجنب سرطان الثدى

نظمت الجمعية المصرية لصحة المرأة مؤتمرًا للتوعية بسرطان الثدى، بالاشتراك مع برنامج إعداد وتنمية القادة "LEAD" وبالتعاون مع المعونة الأمريكية USAID وذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمناسبة الشهر العالمى لسرطان الثدى.

وقالت الدكتورة نوران حسين استشارى الأشعة التداخلية مدير الجمعية المصرية لصحة المرأة، إن المؤتمر استعرض عددًا من الموضوعات تهدف إلى التوعية بسرطان الثدى والخطوات والفحوصات للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى موضحة أنه تم إلقاء عدد من المحاضرات فى هذا اليوم، حيث تم إلقاء محاضرة عن الدعم النفسى لمرضى سرطان الثدى والتى القتها مى قبانى الإخصائية النفسية ومحاضرة أخرى عن التغذية السليمة للوقاية من السرطان والتى القتها الدكتورة منى الجمال أستاذ الجينات بالمركز القومى للبحوث.

وقالت الدكتورة نوران خلال محاضرتها إن الفحص الذاتى لابد أن يكون بصفة شهرية من سن 20 عامًا والكشف عند الطبيب عند سن 20 إلى 39 كل ثلاث سنوات وسنويًا من سن الأربعين وعمل أشعة الماموجرام ابتداء من سن الأربعين.

وأشارت إلى أن المؤتمر ناقش العوامل المسببة للإصابة بسرطان الثدى من ضمنها بعض العادات التى يمكن تغييرها مثل الحفاظ على الرضاعة الطبيعية وعدم تناول الأطعمة المشبعة بالدهون وخصوصا الوجبات السريعة وممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع والمحافظة على الوزن المثالى وتناول الخضراوات والفاكهة يوميًا موضحة أن هناك عوامل أخرى لا نستطيع تغييرها مثل وجود تاريخ مرضى بالعائلة وبداية حدوث الدورة فى سن مبكر قبل 12 عامًا أو استمرار الدورة إلى ما بعد سن الــ55 عامًا منوه إلى أن كل هذه العوامل تساعد فى الإصابة بسرطان الثدى.

وأكدت أنه تمت مناقشة الأجهزة الحديثة لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا من خلال الماموجرام ثلاثى الأبعاد أو الماموجرام بالصبغة أو الرنين المغناطيسى موضحة أن الأستاذة عبير المرشدى مدير البرامج قامت بعقد ورشة عمل عن الفحص الذاتى للثدى للتوعية بكيفية الفحص الذاتى للثدى.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد من الناجيات من سرطان الثدى وتحدثن عن تجربتهن فى المرض والشفاء كما شارك فى المؤتمر 250 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية من المنصورة وأسيوط ودمياط والقاهرة.