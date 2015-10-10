تمارين لمريض "العصب السابع".. أهمها: ارفع حواجبك وابتسم

تمرين هامة لعلاج شلل العصب السابع

الخطوة الأولى

يلجأ بعض الأشخاص الذين يعانون من الإصابة باضطرابات العصب السابع بالوجه لعمل بعض تمرينات العلاج الطبيعى، كوسيلة علاجية تساعدهم على الشفاء حيث يستلزم قيامهم بممارسة بعض التمارين بالجهة المصابة من الوجه.>حول ذلك يقول دكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، يلعب العلاج الطبيعى دورا هاما فى علاج المرضى الذين يعانون من الإصابة بشلل العصب السابع حيث يجب على المصاب ضرورة عمل بعض تمرينات الوجه الجهة المصابة وأهمها":>1)محاولة المريض رفع الحاجبين لأعلى مع غلق عينيه ثم نزولها لأسفل.>2)تحريك عضلات الوجه بحيث تأخذ وضع الابتسامة مع مراعاة غلق الفم أثناء ممارسة ذلك التمرين.>3)إملاء الفم بالنفس مع غلقه لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم خروج النفس ببطء.

وأضاف د. كريم قائلا " يجب عمل بعض الكمدات الدافئة قبل بدء إجراء تلك التمرينات لتدليك العضلات الوجه بالناحية المصابة، وكذلك يجب أن يأخذ فى الاعتبار عدم تعرض العضل الوجه للإجهاد.