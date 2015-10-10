لو عندك مشاكل فى المعدة.. الرمان هو الحل

يعانى الكثيرون من مشاكل المعدة، وذلك نتيجة الأخطاء الغذائية اليومية، وهذا ما يعرضهم للإصابة بالأمراض الخاصة بالمعدة وأهمها قرحة المعدة.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمشاكل فى المعدة ومنها التدخين، والإكثار من تناول المسكنات، والأطعمة مرتفعة الدهون، والكحوليات، وعدم أخذ القسط الكافى من النوم، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

وأضاف استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة هذه العادات الخاطئة تتسبب فى شعور الشخص بالميل للقىء وعدم الرغبة فى تناول الطعام، والألم بالمعدة ما يتسبب فى تناول المسكنات التى تؤدى إلى حدوث تهيج فى بطانة المعدة، وقد يصل الأمر للإصابة بالتسمم.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن اللجوء لاستخدام المواد والمنتجات الطبيعة فى حل هذه المشاكل هو الحل الأمثل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات مؤكدة دور الرمان فى ذلك، حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن تناول الرمان يحد من تهييج بطانة المعدة ويقلل من فرص الإصابة بالقرح، وذلك يرجع إلى أنه يعمل على إنتاج العوامل الوقائية ومضادات الالتهاب، وتنظيم انزيمات الكبد والكلى.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة د.محمد، بضرورة تناول ثمرة من الرمان أو عصيره لأنه يحتوى على مركبات تحد من تكوين الدهون، ولذلك ينصح بتناوله بشكل يومى وذلك للحفاظ على صحة المعدة.