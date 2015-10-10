«ساويرس»: المصريين الأحرار هدفه القضاء على الفقر .. وليس كل من يحمل كارنية الحزب الوطني«فاسدًا»

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، ان الحزب يريد أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان .

وقال ساويرس، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة”، على فضائية “سي بي سي”،: «يا ريت كلمتي كانت هي اللي بتمشي في الحزب، كنا تجنبنا مشاكل كثيرة»، مشددًا على أن هدف حزبه ألا يكون هناك فقير في مصر خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن الحزب أجرى استطلاع رأي قبل اختيار المرشحين للتعرف على مطالب المواطنين ورؤية كل مرشح.

ولفت ساويرس، إلي إنه ليس كل من يحمل كارنية الحزب الوطني فاسدا مشيرًا إلي ان أحمد عز كان يخدم شخصا ولكن نحن في الحزب نخدم بلدنا.

وأوضح، ان الوضع الحالي لا يتحمل الصدام لذلك شاركنا في قائمة “في حب مصر”.

وعن انضمام أحمد مرتضي منصور للحزب في الانتخابات، أكد ساويرس انه شاب واعد وانضمامه للحزب مكسب لنا.