أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقتل 37 في ثلاثة تفجيرات هزت مدينة تشاد

Google+ Print
مقتل 37 في ثلاثة تفجيرات هزت مدينة تشاد مقتل 37 في ثلاثة تفجيرات هزت مدينة تشاد

أرشيفية

قتل37 شخصا على الأقل و أصيب 52 آخرون اليوم السبت إثر ثلاثة تفجيرات هزت مدينة باغا سولا التشادية التي تحد نيجيريا عبر ضفاف بحيرة تشاد.

وبحسب ما ذكرت “روسيا اليوم” وقع التفجير الأول داخل سوق للأسماك في مدينة “باغا سولا” فيما حصل التفجيران الآخران في مخيم للاجئين على مشارف المدينة.

يذكر أن جماعة “بوكو حرام” تقع وراء معظم الهجمات الدموية التي شهدها المنطقة منذ تصاعد نشاطاتها في عام 2009، وقد أسفرت هجماتها المنتظمة عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص واضطرار أكثر من 1.5 مليون شخص، بينهم 743 ألف طفل، إلى مغادرة منازلهم.

هذا وتركزت هجمات “بوكو حرام” مؤخرا على ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا وفي الأجزاء الشمالية من ولاية أداماوا المجاورة.

وتحول تركيز الجماعة المتشددة إلى مهاجمة أهداف صغيرة مثل الأسواق ومحطات الحافلات وأماكن العبادة خاصة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، منذ أن فقدت معظم الأراضي التي سيطرت عليها العام الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل