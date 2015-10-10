مقتل 37 في ثلاثة تفجيرات هزت مدينة تشاد

قتل37 شخصا على الأقل و أصيب 52 آخرون اليوم السبت إثر ثلاثة تفجيرات هزت مدينة باغا سولا التشادية التي تحد نيجيريا عبر ضفاف بحيرة تشاد.

وبحسب ما ذكرت شبكة “روسيا اليوم” وقع التفجير الأول داخل سوق للأسماك في مدينة “باغا سولا” فيما حصل التفجيران الآخران في مخيم للاجئين على مشارف المدينة.

يذكر أن جماعة “بوكو حرام” تقع وراء معظم الهجمات الدموية التي شهدها المنطقة منذ تصاعد نشاطاتها في عام 2009، وقد أسفرت هجماتها المنتظمة عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص واضطرار أكثر من 1.5 مليون شخص، بينهم 743 ألف طفل، إلى مغادرة منازلهم.

هذا وتركزت هجمات “بوكو حرام” مؤخرا على ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا وفي الأجزاء الشمالية من ولاية أداماوا المجاورة.

وتحول تركيز الجماعة المتشددة إلى مهاجمة أهداف صغيرة مثل الأسواق ومحطات الحافلات وأماكن العبادة خاصة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، منذ أن فقدت معظم الأراضي التي سيطرت عليها العام الجاري.