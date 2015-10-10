بورسعيد تسعى إلى إعادة تشغيل مطار الجميل وتطوير الخدمات بالتنسيق والوزراء

أعلن محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصرالدين، أنه إلتقى بوزير الطيران المدني أثناء أحد الاجتماعات وأبدى ترحيبه بعقد لقاء بين قيادات المحافظة والوزير؛ لبحث تطوير مطار بورسعيد مع بدء تطوير منطقة شرق بورسعيد ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس وعمل الدراسات اللازمة والاستخدامات.

وأضاف المحافظ بأن تشغيل المطار سوف يساعد علي جذب السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خدمة المحافظات المجاورة. وأشار المحافظ بأن هناك خطًة لتطبيق التأمين الصحي على جميع أبناء المحافظة لتصبح ثالث محافظة على مستوى الجمهورية بعد محافظتي أسوان والسويس يطبق فيها النظام.

وأضاف المحافظ بأنة بحث مع وزيرالإسكان توفير 1200 وحدٍة سكنيٍة للأسر الغير مستقرة سكنيًا وزيادة حصة المحافظة من المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي مؤكدًا بأن المحافظة تبذل جهودًا كبيرًة من أجل حل مشكلات الإسكان باعتبارها إحدى المشاكل الرئيسية بالمحافظة، وأضاف المحافظ بأنه بحث مع وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية بالمحافظة مشيرًا للسعي إلي دفع كافة المشروعات بالمحافظة من أجل إحداث التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ بأن وزير الموارد المائية وافق على توفير خمسين ألف متر مكعب من المياه بعد الانتهاء من أعمال التطهير التي تجري ببحيرة الإسماعيلية.

كما أشار المحافظ بأنة التقى بوزير الإنتاج الحربي وطلب المحافظ قيام الوزارة بإصلاح كافة السيارات والمعدات المعطلة نظرًا لما تمتلكه من خبرة وفنيين على أعلى مستوى وأضاف المحافظ بأنه التقى بوزير القوى العاملة وسيجري توقيع بروتوكول بين محافظة بورسعيد ومنظمة العمل الدولية بشأن تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل وتأهيلهم لسوق العمل كما إلتقى محافظ بورسعيد بوزير الشباب والرياضة على هامش إحدى الاجتماعات وعرض بعض الموضوعات الخاصة بالنادى المصري ووعد الوزير بدراستها علي الفور وأشار المحافظ بأننا نهدف جميعًا إلى صالح النادي المصري الذي يمثل الكثير لأبناء المحافظة مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة إلي هذا الكيان الكبير للحفاظ علي استقرار النادي.