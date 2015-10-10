وزير السياحه يبحث تنشيط السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

التقى وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله ، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، وذلك لبحث استعادة الحركة السياحية بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء والوصول إلى معدلاتها الطبيعية.

> وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من القضايا الهامة على رأسها ملف الطيران العارض ، حيث أشار وزير السياحة إلى أنه تلقى العديد من المكاتبات والمكالمات الهاتفية من منظمي الرحلات وشركات الطيران من مختلف الدول المصدرة للسياحة لمصر ، بالإضافة لمكاتبات غرفة شركات السياحة والعديد من العاملين في القطاع السياحى فيما يخص تأثر الحركة السياحية وانخفاض الرحلات المتجهة إلى المدن السياحية المصرية بسبب وقف برامج تحفيز الطيران.

> وأكد هشام زعزوع ، أنه في ضوء ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع كافة الأطراف المعنية في الآونة الأخيرة لبحث ومناقشة المعطيات التي فرضتها الظروف التى حدثت خلال الصيف الماضى مما ألقى ببعض الظلال على صناعة السياحة وأثار العديد من التخوفات تجاه استمرار ونمو الحركة السياحية.

> وقال وزير السياحة إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص النهوض بقطاع السياحة وضرورة وضع حزم تشجيعية لاستعادة حركة السياحة ؛ فإن الوزارة تعكف الآن على دراسة ملف تحفيز الطيران العارض خاصة في ظل وجود منافسة دولية شديدة ، حيث تطبق العديد من الدول المحيطة والمنافسة برامج لتحفيز الطيران.

> وأشار الوزير إلى أن التوجه هو الاستمرار في برامج تحفيز الطيران لكل المقاصد السياحية المصرية ولكن بنسب تتفق مع الحركة الوافدة لهذه المقاصد وذلك لموسم الشتاء السياحى الحالى والذى يبدأ من 1 نوفمبر وينتهى في 30 أبريل 2016.

> وأعرب المحافظان خلال الاجتماع عن شكرهما وتقديرهما لهذا التعاون البناء بين وزارة السياحة وكافة المحافظات السياحية ، مما يصب في مصلحة السياحة المصرية.

> وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإعادة خطوط الطيران إلى طابا ، بالإضافة إلى ضرورة فتح طيران مباشر من شرم الشيخ إلى الأقصر ، كما طالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع بضرورة رفع وتطوير البنية التحتية لمدينة الغردقة.