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ثقافة الوادي الجديد ترسل قافلة توعية للانتخابات لقرية الخرطوم في مدينة الخارجة

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ثقافة الوادي الجديد ترسل قافلة توعية للانتخابات لقرية الخرطوم في مدينة الخارجة ثقافة الوادي الجديد ترسل قافلة توعية للانتخابات لقرية الخرطوم في مدينة الخارجة

صرح مدير فرع الثقافة الجماهيرية في الوادي الجديد، صلاح حسان، أن فرع الثقافة الجماهيرية ينظم غدًا الأحد، قافلًة ثقافيًة لقرية الخرطوم جنوب مركز الخارجة.

تأتي هذه القافلة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال “حسان”، إن القافلة تتضمن ندوًة إعلاميًة ومحاضرًة ثقافيًة عن المشاركة في الانتخابات وطرق التصويت، ومهام المجلس المرتقب ومعايير اختيار النائب البرلماني.

وأضاف، إن المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين قافلتين ثقافتين الأولي بمركز شباب قرية الكفاح بالفرافرة والثانية بمركز شباب مدينة موط بمركز الداخلة.

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