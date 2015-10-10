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غداً.. مناورات عسكريه مشتركه بين مصر والهند على ساحل البحر الأحمر

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غداً.. مناورات عسكريه مشتركه بين مصر والهند على ساحل البحر الأحمر غداً.. مناورات عسكريه مشتركه بين مصر والهند على ساحل البحر الأحمر

الفرقاطة “تريكاند” التابعه للبحريه الهنديه التي ستشارك غداً في مناور بحريه مشتركه بين والهند

تشهد المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، غداً الأحد، وعلى مدار ثلاثة أيام، تدريبات مشركة بين القوات البحرية في مصر والهند.

وأشار بيان السفارة الهند في القاهرة، إلى أن ميناء سفاجا المصري على ساحل البحر الاحمر، يستقبل، غداً، الفرقاطة “تريكاند” التابعة للأسطول الغربي للبحرية الهندية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في التدريبات.

واوضح البيان أن زيارة الفرقاطة إلى مصر تأتي في إطار مبادرة من البحرية الهندية لنشر قواتها في منطقة غرب آسيا وأفريقيا، كما تؤكد الزيارة على التواجد السلمي للهند وتضامنها مع الدول الصديقة، ودعم الروابط بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن التدريبات البحرية ستسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين القوات البحرية الهندية والمصرية بما لهما من أهمية وما تتمتع به كل منهما من قدرات.

وتعتبر الفرقاطة “تريكاند” واحدة من أحدث القطع البحرية المجهزة بمختلف الأسلحة وقادرة على مواجهة المخاطر على الأصعدة الثلاثة الجو والبحر وتحت سطح البحر، حيث يشمل تسليح الفرقاطة صواريخ مضادة للسفن من طراز “براموس”، وصواريخ مضادة للطائرات من طراز “شتيل-1″، ومدافع وأسلحة مضادة للغواصات، كما تستطيع هذه الفرقاطة أن تحمل طائرة هليكوبتر من طراز “كا-28″ أو “كا-31″.

وكانت روسيا والهند قد وقعتا في العام 2006 على اتفاقية بقيمة مليار و600 مليون دولار حول تزويد نيودلهي بـ 3 فرقاطات من طراز “تريكاند”

المصدر: sputnik

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