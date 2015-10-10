حظك اليوم : توقعات الأبراج الأحد 11 أكتوبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: إمكاناتك في الإبداع تساعدك في الكثير من المواقف الحرجة، لذا، عليك السير بهذا الطريق حتى النهاية

عاطفياً: فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما

صحياً: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء

برج الثور

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة

صحياً: تعاني أوجاعاً في الظهر فلا تجهد نفسك، بل مارس الرياضات الخفيفة

برج الجوزاء

مهنياً: تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات

عاطفياً: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية

صحياً: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته

برج السرطان

مهنياً: الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، فحاول معالجة الوضع سريعاً لئلا تزداد الأمور تعقيداً

عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه

صحياً: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يومياً

برج الأسد

مهنياً: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا ما يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيّد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما

صحياً: لكلّ شيء حدود، وإفراطك في تناول المأكولات الغنية بالدهون أوصلك إلى البدانة التي تعانيها

برج العذراء

مهنياً: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر

عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك

صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة

برج الميزان

مهنياً: التحدّي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، وهذا يخلق جوّاً من التنافس بينك وبين زملائك لتقديم الأفضل

عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك

صحياً: عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك

برج العقرب

مهنياً: لا تفرض شروطك على الزملاء، فهو لن يساعدك في تحسين علاقتك بهم

عاطفياً: لا تتهم الشريك باستمرار، لأن ذلك يزعجه ويؤدي الى نتائج وخيمة عليكما

صحياً: خفف قدر الإمكان من تناول المشاوي على أنواعها وأكثر من تناول الحبوب والخضراوات

برج القوس

مهنياً: أفكار جديدة لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً

عاطفياً: استقرار وسعادة لافتان في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحاً

صحياً: إذا بدأت تشعر بثقل همتك وبالنعاس الدائم، عليك باستشارة الطبيب فوراً

برج الجدي

مهنياً: نيّات بعض الزملاء السيئة لن تكون في مصلحتك، وعليك تبيان وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة

عاطفياً: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم

صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقاً ونشيطاً، فهنيئاً لك

برج الدلو

مهنياً: أنظر إلى الشؤون المهنية بإيجابية، وحاول أن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك

عاطفياً: تريث قبل الموافقة على قرار مهم قد يحدد مصيرك العاطفي، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً

صحياً: يطلب إليك القيام ببعض التمارين الخاصة بآلام الظهر فضلاً عن جلسات تدليك

برج الحوت

مهنياً: طبعك المتقلب يخذلك كثيراً، لذا عليك تبديله بعض الشيء لبلوغ الأهداف التي حددتها

عاطفياً: يجب أن تكون صريحاً مع الشريك إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريباً ويمكن أن تضعك في موقف محرج

صحياً: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي



ابراج مكتوب

برج الحمل

قد تشعر اليوم أنك بحاجة إلى الترفيه عن نفسك ، فحاول أن تلتقى بأصدقائك أو قم بتنظيم حفلة أو اذهب إلى النادى أو سافر إلى احدى جزر اليونان ، وقبل هذا كله لا ترهق نفسك بالمزيد من العمل. لا تهتم بمن يحاولون التودد إليك الليلة ولكن اهتم بنفسك فقط. تخل عن عاداتك السخيفة حتى لا يتسبب هذا فى افساد علاقتك بالآخرين.

برج الثور

هل اخترت أن تعيش أعزب أم أنك ترغب فى أن تعيش حياة هادئة؟ اسمح لنفسك ان تعيش حياة سعيدة وألا سيكون مصيرك الألم والمعاناة. حاول أن تقدم بعض التضحيات من وقت لآخر من أجل والديك ومن تحب

برج الجوزاء

لقد اعتدت على الوحدة والعيش بمفردك لكن يبدو هذا مزعجا لك الآن. يمكنك أن تستمع إلى بعض الموسيقى هذا المساء أو أن تجرى محادثة ظريفة مع أحد اصدقائك. لا حاول أن تجد إجابة لكل ما يحدث حولك لأن هذا قد يتسبب فى حدوث نتائج عكسية.

برج السرطان

اليوم قد يحاول شخص ما أن يلمح لحبيبك أنك على علاقة حب بغيره ولا شئ بيدك لتفعله . ربما تفوز بليلة حب جميلة وقد تقابل شخصا مميزا بالنسبة لك. حاول أن تتتبع قلبك وتسير وراء مشاعرك لأنها من الممكن أن تجيب عن أسئلتك.

برج الأسد

تبدو مضطربا وتسأل نفسك هل تفضل ان تعيش أعزب أم أنك ستبحث عن شريك لحياتك. قد تجد حلا لمشكلتك عما قريب. يبدو هذا المساء غير مريح بالنسبة لك لذلك ربما تتصرف على غير عادتك . من الأفضل لك أن تصرح بمشاعرك لمن تشعر أنه قريب منك لتستمتعا بوقتكما سويا.

برج العذراء

إذا كنت ستقضى بعض الوقت بمفردك فحاول أن تستمتع به . كن حذرا قدر المستطاع حتى تتغلب على المواقف الصعبة التي ستقابلها. لا يمكنك ارتكاب المزيد من الأخطاء. عبر عن نفسك بحرية حتى تجد التوافق الذى يحقق لك السعادة.

برج الميزان

غالبا ما تظهر فى الوقت وفى المكان المناسبين ما يجعلك تحصل على تقدير الآخرين. يمكنك الإعداد لعشاء لطيف فى فندق خارج حدود المدينة. لاتكن مندفعا عند إتخاذ قراراتك حتى لا تقع فى الخطأ.

برج العقرب

هذا يوم رائع بالنسبة لك. قد يكون مشحونا بالمقابلات الجديدة. وربما يكون فيه العديد من الفرص الرائعة بالنسبة لك كأعزب. رتب غرفة نومك وقم بتنظيف منزلك. إذا شعرت أنك متضايق بعض الشئ فقم بغلق هاتفك على الفور. الفرص العاطفية لاتتكرر كثيرا، فاحرص على الا تفوت الفرصة التى بين يديك الآن .

برج القوس

لا تفقد الأمل إن أصابك بعض الحزن اليوم بسبب مشاكل فى الحب. قد تحقق العديد من النجاحات فى مجالات أخرى فى الحياة مما يحقق لك السعادة. تذكر دائما أن النظرة قد تعبر عما لا تستطيع آلاف الكلمات أن تعبر عنه خاصة مع من يعرفك جيدا.

برج الدلو

قد تشعر اليوم ببعض التردد لأنك ستتخذ خطوات أساسية تجاه انتقالك من حياة العزوبية إلى الحياة الزوجية . لاتفوت الفرصة وتدع هذا المساء يفوت دون أن تستمتع بوقتك. كن شجاعا لتحقق لنفسك السعادة. قليل من الغيرة يجعلك تشعر بروعة الحب، والكثير منها يدمر كل شيء .

برج الحوت

إذا كنت تفكر فى أن تأخذ إجازة، فلابد أن تفكر أولا أين يمكنك أن تقضى إجازة ممتعة تستمتع فيها بالهدوء والحب. ربما تذهب الليلة إلى حفل ما وتستمتع فيها بعشاء رومانسى . لا تتخل عن جذب انتباه حبيبك إذا فشلت فى المحاولة الأولى . كن مصرا على موقفك لتفوز بقلب من تحب.

برج الحمل

أنت مشهور بالتركيز فى العمل إلى حد كبير وتجاهل الأمور العاطفية، لكنك ستدرك فيما بعد أن هذا ليس صحيحا بالدرجة الكافية. ربما لا يكون لديك وقت فراغ الليلة وستضطر إلى العمل لوقت متأخر، ولكن مع ذلك حاول أن تجد الوقت لتستمتع قليلا . حاول أن تتجنب الشائعات التافهة والنميمة.

شبكةعيونالإخبارية

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