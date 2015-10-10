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رئيس الوزراء:نعمل على محاور لتوفير الدولار ومؤهلين لاستقبال 20 مليون سائح

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رئيس الوزراء:نعمل على محاور لتوفير الدولار ومؤهلين لاستقبال 20 مليون سائح رئيس الوزراء:نعمل على محاور لتوفير الدولار ومؤهلين لاستقبال 20 مليون سائح
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تستورد من الخارج بـ60 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك نظرة للاستيراد، موضّحًا أن تسعى لإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه سابقا قبل ثورة 25 يناير، بمعدل 14 مليون سائح، مؤكّدًا أن مصر مؤهلة لاستقبال 20 مليون سائح.

وأكد إسماعيل، خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن طرح العديد من المشروعات فى مجال الطاقة والتكرير، يدعم جذب الاستثمارات، موضّحًا أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار، منها العمل للحصول على قروض أجنبية من بعض المؤسسات، منها قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة سبقت وأن طرحت أراض للمصريين فى الخارج، حققت خلالها 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى السعى للحصول على قرض بضمان هذه الأراضى، وأكد وصول سفينة تغييز، لتوفير الغاز للمصانع، وأن زيادة الصادرات ستضيف إيرادات من خلال عمليات التصدير خلال السنوات المقبلة.

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مصر 365

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