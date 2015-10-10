رئيس الوزراء: خفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام المالى الجارى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن هناك خطة هذا العام، لخفض الدعم الخاص بالطاقة لـ61 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، وأن التعامل مع الدعم سيكون بأهداف واضحة بالتخلص منه فى حدود 70% خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكافة مستحقيه.

وأضاف إسماعيل، خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن اكتشاف حقل الغاز الجديد سيمثل 70% من إنتاج مصر للغاز، خلال الفترة القادمة، موضّحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن هناك محطات ستدخل حيز العمل فى 2016، موضحا أن خطاب تكليف الحكومة تضمن تحقيق خفض فى عجز الموازنة بـ1.5% سنويا، لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدعم على مدى 5 سنوات.

وتابع: "الطاقة عنصر أساسى لمعدلات النمو التى نسعى لتحقيقها وهى عنصر أساسى فى حذب الاستثمارات"، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت اتفاقيات البحث والاستكشاف من أجل توفير احتياجات الطاقة كركيزة أساسية، موضحا أن قطاع البترول المصرى وقع 54 اتفاقية جديدة خلال العاميين الماضيين.

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وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطروحة للحوار المجتمعى ولرجال الأعمال واتحاد الغرف الصناعية للوصول لتوافق كجزء لزيادة إيرادات الدولة، وستوافقها بعض الاجراءات لحماية محدود الدخل فى مصر.

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