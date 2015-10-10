أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: خفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام المالى الجارى

Google+ Print
رئيس الوزراء: خفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام المالى الجارى رئيس الوزراء: خفض دعم الطاقة لـ61 مليار جنيه العام المالى الجارى
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن هناك خطة هذا العام، لخفض الدعم الخاص بالطاقة لـ61 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، وأن التعامل مع الدعم سيكون بأهداف واضحة بالتخلص منه فى حدود 70% خلال 5 سنوات لوصول الدعم لكافة مستحقيه.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف إسماعيل، خلال مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن اكتشاف حقل الغاز الجديد سيمثل 70% من إنتاج للغاز، خلال الفترة القادمة، موضّحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء فإن هناك محطات ستدخل حيز العمل فى 2016، موضحا أن خطاب تكليف تضمن تحقيق خفض فى عجز الموازنة بـ1.5% سنويا، لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدعم على مدى 5 سنوات.

وتابع: "الطاقة عنصر أساسى لمعدلات النمو التى نسعى لتحقيقها وهى عنصر أساسى فى حذب الاستثمارات"، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت اتفاقيات البحث والاستكشاف من أجل توفير احتياجات الطاقة كركيزة أساسية، موضحا أن قطاع البترول المصرى وقع 54 اتفاقية جديدة خلال العاميين الماضيين.
>اليوم السابع -10 -2015

وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطروحة للحوار المجتمعى ولرجال الأعمال واتحاد الغرف الصناعية للوصول لتوافق كجزء لزيادة إيرادات الدولة، وستوافقها بعض الاجراءات لحماية محدود الدخل فى مصر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- رئيس الوزراء:نعمل على محاور لتوفير الدولار ومؤهلين لاستقبال 20 مليون سائح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017