مقتل 35 مسلحا حوثيًا وإصابة 42 فى تعز اليمنية

أكدت مصادر من المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت مقتل 35 مسلحاً من الحوثيين وإصابة 42 آخرين فى مواجهات مع المقاومة فى مدينة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن هذه الحصيلة كانت ايضاً من جراء الغارات الجوية التى شنها طيران التحالف العربى على مواقعهم فى منطقة الستين شمال المدينة و منزل القيادى المتحوث رفيق الخوبانى إلى جانب مناطق أخرى غرب المدينة.

كما استهدفت الغارات موقع الجمرك والهناجر بميناء المخا و الدفاع الجوى الساحلى واستراحة البعدانى الواقعة فى مدينة المخا.

وأكدت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير مخزن أسلحة إلى جانب آليات تابعة للحوثيين وقوات صالح.

ولفتت إلى أن اثنين من رجال المقاومة قتلوا وجرح 24 فى المواجهات التى دارت مع الحوثيين وقوات صالح فى الجبهة الغربية للمدينة.

وذكرت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح قصفوا الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوتزر والدبابات من مواقع تمركزهم شرق وغرب المدينة، ما أسفر عن مقتل مدنى وجرح 23 آخرين.

ويأتى ذلك فى حين ذكر سكان محليون أن الأوضاع الإنسانية تفاقمت بشكل كبير فى المدينة جراء استمرار حصارها من جميع الاتجاهات من قبل الحوثيين وقوات صالح.

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