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الخارجية: لا إصابات بين المصريين جراء انفجارى أنقرة

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الخارجية: لا إصابات بين المصريين جراء انفجارى أنقرة الخارجية: لا إصابات بين المصريين جراء انفجارى أنقرة
صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير هشام النقيب، بأن القائم بالأعمال المصرى لدى أنقرة السفير وائل النجار أكد أنه لم يرد إليه وقوع أية إصابات أو ضحايا بين المواطنين المصريين جراء الانفجارين اللذين وقعا فى تركيا اليوم.

كان وزير الخارجية، سامح شكرى، قد وجه القطاع القنصلى بالوزارة بالتواصل مع القائم بالأعمال المصرى فى أنقرة السفير وائل النجار للاطمئنان على عدم وقوع إصابات بين المصريين هناك جراء تفجيرى العاصمة التركية اللذين أسفرا عن مصرع 86 شخصا ونحو 200 مصاب.

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مصر 365