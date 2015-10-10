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خالد يوسف: وصفى المطالبين بتعديل الدستور بالعبيد "هفوة" ولا أقصد الإساءة

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خالد يوسف: وصفى المطالبين بتعديل الدستور بالعبيد "هفوة" ولا أقصد الإساءة خالد يوسف: وصفى المطالبين بتعديل الدستور بالعبيد "هفوة" ولا أقصد الإساءة
قال المخرج خالد يوسف، والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إنه نشر بيانًا اليوم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن اعتذاره عن تصريحه الذى وصف فيه المطالبين بتعديل الدستور بـ"العبيد"، مضيفًا أن هذا التعبير صدر منه يعد "هفوة عفوية" وأنه لم يقصد الإساءة لأى أحد وأنه ما زال مختلفا معهم فى الرأى حول تعديل الدستور، ولكنه وجب الاعتذار عما بدر منه من تصريحات عفوية وغير مقصودة، موضحًا أن كل محاولات "اللعب فى تغير الدساتير" باءت بالفشل عبر كل الأنظمة السابقة وقال: "من اقترب من الدساتير احترق".

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "البيت بيتك" على قناة ten، أن التصريحات التى صدرت منه تستوجب الاعتذار الفورى، مضيفًا أنه وبعد اعتذاره الذى نشره اليوم على حسابه الخاص على "فيس بوك" إلا أنه يرى فى نفس الوقت أن هؤلاء لهم أشواق استبدادية تستهوى تملك الحاكم.

وأوضح "يوسف"، أن من يدعون الأن لتعديل الدستور هم أنفسهم من دعوا فى السابق المصريين للنزول إلى "استفتاء مارس" والتصويت بنعم عليه، بالإضافة أنهم وصفوا من سيمتنع عن النزول والتصويت على الدستور بأنه خائن.
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