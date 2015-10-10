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البحوث الفلكية: 4 كواكب تصطف مع القمر غدا فى ظاهرة ترى بالعين المجردة

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البحوث الفلكية: 4 كواكب تصطف مع القمر غدا فى ظاهرة ترى بالعين المجردة البحوث الفلكية: 4 كواكب تصطف مع القمر غدا فى ظاهرة ترى بالعين المجردة
قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء ستشهد فجر غد ظاهرة فلكية، حيث ستصطف كواكب الزهرة والمشترى وعطارد والمريخ مع القمر ويشكلون منظرا رائعا فى الأفق.

وأضاف "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة سترى بالعين المجردة وتبدو واضحة جدا فى تمام الساعة الـ5.30 فجرا، موضحا أن القمر سوف يظهر ناحية الشرق ثم بعد الظاهرة سيختفى هلال القمر ويظهر ناحية الغرب .

وأشار إلى أن 3 كواكب فقط تصطف مرة اخرة مع القمر بعد قرابة الـ10 أيام.


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