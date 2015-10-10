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بالفيديو تصفيات اليورو – هولندا تحافظ على آمالها في خوض الملحق.. وأيسلندا تفتح باب الصدارة للتشيك

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بالفيديو تصفيات اليورو – هولندا تحافظ على آمالها في خوض الملحق.. وأيسلندا تفتح باب الصدارة للتشيك بالفيديو تصفيات اليورو – هولندا تحافظ على آمالها في خوض الملحق.. وأيسلندا تفتح باب الصدارة للتشيك

(إفي): فتح منتخب أيسلندا الباب أمام التشيكي للقفز للصدارة وذلك بعد تعادله إيجابيا أمام ضيفه اللاتفي (2-2) اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وأصبح بمقدور المنتخب التشيكي، صاحب الوصافة، أن يقفز إلى صدارة المجموعة في حالة فوزه على ضيفه التركي في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق من مساء اليوم، حيث أنه سيصل للنقطة 22 في الوقت الذي تجمد فيه رصيد منتخب أيسلندا عند 20 نقطة بعد تعادل اليوم.

وكان المنتخب الأيسلندي قد تأهل إلى نهائيات اليورو المقبل على الرغم من تعادله سلبيا مع منتخب كازاخستان سلبيا.

وأقيمت المباراة على ملعب "لاوجاردالسفولور" بالعاصمة الأيسلندية ريجيافيك.

ووضع المهاجم كولبين سيجبورسون أصحاب الأرض في المقدمة مبكرا وبعد مرور خمس دقائق فقط من بداية المباراة قبل أن يضاعف جيلفي سيجوردسون النتيجة في الدقيقة 27 من زمن نفس الشوط.

إلا أن الضيوف انتفضوا في الشوط الثاني بهدف تذليل الفارق عبر ألكسندرس تساونا بعد أربع دقائق من بداية الشوط، قبل أن يعادل فاليريس سابالا النتيجة في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب أيسلندا إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، بينما ارتفع رصيد منتخب لاتفيا إلى 5 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

وحافظ منتخب هولندا على آماله في التأهل، حتى وإن كان من خلال الملحق الأوروبي، بعدما حقق فوزا هاما خارج قواعده على حساب منتخب كازاخستان (1-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أستانة" بالعاصمة الكازاخية.

ويدين منتخب "الطواحين الهولندية" بهذا الفوز الغالي للثنائي جيورجينيو فاينالدوم صاحب هدف التقدم قي اللقاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، والمخضرم فيسلي شنايدر في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

بينما أحرز هدف الشرف لأصحاب الأرض إسلامبيك كوات في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبتلك النتيجة ترتقي هولندا إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة التشيك، الوصيف صاحب ال19 نقطة، وضيفه التركي، الرابع برصيد 12 نقطة، في وقت لاحق من مساء اليوم.

شاهد أهداف لقاء هولندا وكازاخستان

شاهد أهداف لقاء لاتفيا وأيسلندا

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فيديو اليوم السابع

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