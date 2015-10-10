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حظك اليوم برج العقرب الأحد 11 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 11 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العقرب الأحد 11 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العقرب اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

استمتع بوقت اليوم ولا تهتم بتعليقات البعض أو بكلامهم الجارح. ربما يقرر الحبيب أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل فى دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة جيدة للتقرب منه والتعامل معه بمرونة أكثر.

مهنياً: لا تتهوّر فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.

عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصاً هذا اليوم.
 

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