بالفيديو تصفيات اليورو – إيطاليا تضرب أذريبيجان بثلاثية وتتأهل.. والنرويج تصعب مهمة كرواتيا

تأهل منتخب إيطاليا رسميا إلى يورو 2016 التي سوف تقام بفرنسا العام المقبل وذلك بعدما تغلب يوم السبت على أذريبيجان بثلاثة أهداف لهدف.

وحل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره الأذريبيجاني في إطار الجولة الثامنة من التصفيات لحساب المجموعة الثامنة.

ونجح الأتزوري في الفوز بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتصدر مجموعته ويضمن التأهل رسميا بغض النظر عن نتيجة في المباراة الأخيرة.

افتتح إيدر أهداف المباراة لإيطاليا في الدقيقة 11 قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق ديميتريج نازاروف في الدقيقة 31.

وسجل ستيفان الشعراوي الهدف الثاني للأتزوري في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتيو دارميان الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب أذريبيجان بادافي جيسينوف في الدقيقة 87.

في الوقت ذاته تغلب منتخب النرويج على مالطا بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي المباراة ألكسندر تيتي وألكسندر سويدرلاند في الدقائق 19 و52.

بتلك النتيجة رفع منتخب النرويج رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد عن كرواتيا ملاحقه بفارق خمس نقاط.

ويحتاج بذلك المنتخب الكرواتي للفوز في مباراتيه المقبلتين مع هزيمة النرويج في الجولة الأخيرة من أجل التأهل مباشرة لليورو بدلا من الأخيرة.

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