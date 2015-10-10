حظك اليوم برج القوس الأحد 11 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

يعتمد أحد أصدقائك على مساعدتك فى بعض المهام فلا تخذله! أنت الآن فى وضع جيد يسمح لك باكتشاف إمكاناتك القصوى، وهذا يعنى أنك أقوى وأكثر ثقة من المعتاد. استخدم هذا لمصلحتك، ولكن اهتم أيضا بتواصلك مع الآخرين.

مهنيا: لا تكن لحوحا فى بعض الأمور، ومن الأفضل التروى فى مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبا عليك.

عاطفياً: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.

صحياً: استسلم كليا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثانى العكس تماما.





شبكةعيونالإخبارية

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