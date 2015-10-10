حظك اليوم برج الميزان الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الميزان اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

يرى علماء الفلك أنك لابد من الاهتمام بالعلم والدراسة والبحث عن الأهداف التى ترغب فى تحقيقها، لكن من المهم أيضا أن تترك حيزا من وقتك للعائلة والأصدقاء، فمن الطبيعى ألا تخلو الحياة من هؤلاء، وبدونهم لن تجد السعادة والمرح. واعلم أن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فابتعد عن أسلوب الدوران فى الحوار أو التعامل مع الآخرين واطلب ما تريد بشكل مباشر.

مهنيا: ربما تتعرض لعملية سرقة أو نصب من قبل أحد الأشخاص غير القريبين منك، وتشعر بالانزعاج الشديد من هذا الأمر ومن الطريقة التى وقعت بها فى فخ ذلك الشخص، ولكنك تهدأ بعد أن تعرف أن خسائرك بسيطة.

عاطفيا: حاول السيطرة على طبيعة سير الأمور الحالية بينك وبين الشريك، واحرص على عدم فقدان احترامه لك أكثر من ذلك، لأنك مؤخرا قمت بالعديد من الأمور السيئة التى أغضبته.

صحيا: تجنب السير لمسافات طويلة فى الطرق الترابية، لأنها تسمح للعديد من الحشرات الصغيرة بالوصول إلى جسمك وشعرك، وبالتالى انتقال بعض الأمراض إليك عن طريقها.



شبكةعيونالإخبارية

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