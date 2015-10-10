لجنة لحصر مساكن إيواء منطقة عين الصيرة بمصر القديمة

أعلن نائب محافظ القاهرة اللواء السيد نصر للمنطقة الجنوبية ، تشكيل لجنة لحصر مساكن إيواء منطقة عين الصيرة بحى مصر القديمة وعدد الأسر التي تسكنها لايجاد أماكن بديلة لهم لحين الانتهاء من إاعادة تخطيط المنطقة من جديد.

جاء ذلك خلال تفقد جلال سعيد محافظ القاهرة للمنطقة ، اليوم السبت ، حيث طالب التنسيق مع شركة الصرف الصحي والمياه لعمل احلال وتجديد الشبكات المتهالكة والبدء فورا في أعمال الرصف.

وأكد نائب المحافظ على تنفيذ حملة لليوم الثالث لازالة جميع الإشغالات والأكشاك الموجودة حول أسوار المدارس والتنسيق مع رئيس حى مصر القديمة على تقليم وإزالة الأشجار التي تمثل خطورة على طلاب مدرسة عين الصيرة الابتدائية والتي يبلغ عمرها أكثر من 30 عاما.

وقد رافق المحافظ في جولتة فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم وهانى شنيشن مدير مديرية الاسكان بالمحافظة ومدير المتابعة الميدانية ومسؤلى هيئة النظافة.

أ ش أ