تعمير الوادي الجديد يبدأ في إقامة 2424 وحدة سكنية بالخارجة

بدأ جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في مشروع إقامة 2424 وحدة سكنية، ضمن مشروع تمويل المساكن بوزارة الإسكان، على مساحة 50 فدانًا بحي 25 يناير في مدينة الخارجة.

وأوضح المهندس عبدالبديع سليمان رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد، أن المشروع يتضمن إقامة 2424 وحدة سكنية كاملة المرافق، بتمويل من صندوق تمويل المساكن على عدة مراحل، حيث يتم البدء في المرحلة الأولى بواقع 26 عمارة سكنية، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأضاف عبدالبديع، أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 30 شهرًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري، على أن يتم تسليم وتوزيع الوحدات السكنية، بمعرفة المحافظة ومجلس مدينة الخارجة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان.