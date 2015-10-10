أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تعمير الوادي الجديد يبدأ في إقامة 2424 وحدة سكنية بالخارجة

Google+ Print
تعمير الوادي الجديد يبدأ في إقامة 2424 وحدة سكنية بالخارجة تعمير الوادي الجديد يبدأ في إقامة 2424 وحدة سكنية بالخارجة

أرشيفية

بدأ جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في مشروع إقامة 2424 وحدة سكنية، ضمن مشروع تمويل المساكن بوزارة الإسكان، على مساحة 50 فدانًا بحي 25 يناير في مدينة الخارجة.

وأوضح المهندس عبدالبديع سليمان رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد، أن المشروع يتضمن إقامة 2424 وحدة سكنية كاملة المرافق، بتمويل من صندوق تمويل المساكن على عدة مراحل، حيث يتم البدء في المرحلة الأولى بواقع 26 عمارة سكنية، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأضاف عبدالبديع، أن مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 30 شهرًا اعتبارًا من أكتوبر الجاري، على أن يتم تسليم وتوزيع الوحدات السكنية، بمعرفة المحافظة ومجلس مدينة الخارجة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا