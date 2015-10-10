وزير الصحة يصدر عدة قرارت لرفع الأداء الخدمي وسد العجز في السويس

أعلنت وزارة الصحة عن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي بالكروت الذكية خلال أسابيع قليلة في محافظة السويس، وإنشاء مدرسة للتمريض بالمحافظة لسد العجز في هذا المجال، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام.

وأعلنت زيادة عدد الأسرة ومضاعفة غرف العمليات، توفير التخصصات الطبية التي تعاني نقصًا في المحافظة، وهي “المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية و قسطرة القلب”، رفع مستوى مكافحة العدوى في المستشفيات، مستشفى متخصص لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، مركز لتوزيع أدوية فيروس سي، أجهزة أشعة مقطعية وجهاز رنين مغناطيسي خلال أسبوعين، مجمع طبي متكامل بالسويس وفقًا لمعايير الجودة.

> جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، اليوم السبت، في السويس بعد الجولة التفقدية لمستشفيات السويس التي زار خلالها مستشفى التأمين الصحي ومستشفى السويس العام ومستشفى الأمراض الصدرية ومركز طب الأسرة1.

وبعد انتهاء الجولة عقد الوزير؛ مؤتمرًا صحفيًا يعلن عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة؛ لتطوير منظومة الصحة في محافظة السويس، وتقديم الخدمات الصحية على أفضل وجه ممكن للمواطن.

وكان وزير الصحة قد اجتمع مع محافظ السويس اللواء العربي السروري، قبل بدء الجولة التفقدية ليتعرف على المشاكل التي تقابل المواطن في مجال الصحة في محافظة السويس، ثم تفقد المستشفيات على أرض الواقع، واتخذ القرارات السابقة.