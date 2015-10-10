شنغهاي تخصص منحا دراسية للطلاب المصريين بالدراسات العليا

صرح السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنغهاي ، بأن لجنة التعليم بحكومة مدينة شنغهاي قررت تخصيص المنح التعليمية لمصر في مرحلة الدراسات العليا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنتاج الغذائي المستدام والإدارة المستدامة للمياه والرعاية الصحية ، مؤكدا أن تخصيص المنح جاء ثمرة للاتصالات التي أجرتها القنصلية العامة مع نائب عمدة شنغهاي للشئون الثقافية والتعليمية.

> وأوضح القنصل العام في بيان وزعته الخارجية ، اليوم السبت ، أن جامعات شنغهاي نجحت في السنوات الأخيرة في اجتذاب أعداد متزايدة من الطلاب الأجانب الذين باتوا يشكلون أغلبية عدد الطلاب في بعض تلك الجامعات.

> وأكد أن القنصلية ستواصل جهودها لتخصيص المزيد من المنح للطلاب المصريين للدراسة في جامعات شنغهاي ، خاصة وأن لدى تلك الجامعات برامج للتدريس باللغة الإنجليزية في التخصصات العلمية بمرحلة الدراسات العليا ، فضلا عن السعى لتوفير خبراء من شنغهاي لتدريب الكوادر المصرية.

> وأضاف يوسف أن المجالات التي تم اختيارها للمنح جاءت متوائمة مع أهداف التنمية في مصر ، ومع إستراتيجية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد المصري.