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شنغهاي تخصص منحا دراسية للطلاب المصريين بالدراسات العليا

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شنغهاي تخصص منحا دراسية للطلاب المصريين بالدراسات العليا شنغهاي تخصص منحا دراسية للطلاب المصريين بالدراسات العليا

السفير خالد يوسف قنصل عام في شنغهاي

صرح السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنغهاي ، بأن لجنة التعليم بحكومة مدينة شنغهاي قررت تخصيص المنح التعليمية لمصر في مرحلة الدراسات العليا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنتاج الغذائي المستدام والإدارة المستدامة للمياه والرعاية الصحية ، مؤكدا أن تخصيص المنح جاء ثمرة للاتصالات التي أجرتها القنصلية العامة مع نائب عمدة شنغهاي للشئون الثقافية والتعليمية.
> وأوضح القنصل العام في بيان وزعته الخارجية ، اليوم السبت ، أن جامعات شنغهاي نجحت في السنوات الأخيرة في اجتذاب أعداد متزايدة من الطلاب الأجانب الذين باتوا يشكلون أغلبية عدد الطلاب في بعض تلك الجامعات.
> وأكد أن القنصلية ستواصل جهودها لتخصيص المزيد من المنح للطلاب المصريين للدراسة في جامعات شنغهاي ، خاصة وأن لدى تلك الجامعات برامج للتدريس باللغة الإنجليزية في التخصصات العلمية بمرحلة الدراسات العليا ، فضلا عن السعى لتوفير خبراء من شنغهاي لتدريب الكوادر المصرية.
> وأضاف يوسف أن المجالات التي تم اختيارها للمنح جاءت متوائمة مع أهداف التنمية في مصر ، ومع إستراتيجية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد المصري.

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