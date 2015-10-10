ارتفاع قتلى انفجاري أنقرة إلى 97 وإعلان الحداد 3 أيام

قال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد إن اجمالي عدد قتلى التفجيرين اللذين وقعا اليوم السبت أثناء تجمع لنشطاء في العاصمة أنقرة ارتفع إلى 97 شخصاً.

كان وزير الصحة محمد مؤذن اوغلو قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن 86 شخصا قتلوا وأصيب 186 بينهم 28 في العناية المركزة.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أعلن الحداد ثلاثة أيام في بلاده على ضحايا انفجاري أنقرة، كما فرضت تركيا حظراً مؤقتاً على نشر الصور الخاصة بالانفجارين لأسباب تتعلق بـ “الأمن العام”.

ويشمل الحظر صور ما بعد الهجوم الذي تعرضت له مسيرة سلمية قرب محطة القطارات الرئيسية في أنقرة.

وعادة ما يتم فرض حظر إعلامي في مثل تلك المواقف لمنع ما تصفه الحكومة بـ “الدعاية الإرهابية”، وفقاً للأناضول.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي أصدر اليوم قراراً بفرض “حظر مؤقت” على كل وسائل الاعلام لنشر الأنباء المتعلقة بالهجوم.

رويترز