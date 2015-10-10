أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتفاع قتلى انفجاري أنقرة إلى 97 وإعلان الحداد 3 أيام

Google+ Print
ارتفاع قتلى انفجاري أنقرة إلى 97 وإعلان الحداد 3 أيام ارتفاع قتلى انفجاري أنقرة إلى 97 وإعلان الحداد 3 أيام

آثار تفجيري أنقرة

قال حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد إن اجمالي عدد قتلى التفجيرين اللذين وقعا اليوم السبت أثناء تجمع لنشطاء في العاصمة أنقرة ارتفع إلى 97 شخصاً.

كان وزير الصحة محمد مؤذن اوغلو قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي إن 86 شخصا قتلوا وأصيب 186 بينهم 28 في العناية المركزة.

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أعلن الحداد ثلاثة أيام في بلاده على ضحايا انفجاري أنقرة، كما فرضت تركيا حظراً مؤقتاً على نشر الصور الخاصة بالانفجارين لأسباب تتعلق بـ “الأمن العام”.

ويشمل الحظر صور ما بعد الهجوم الذي تعرضت له مسيرة سلمية قرب محطة القطارات الرئيسية في أنقرة.

وعادة ما يتم فرض حظر إعلامي في مثل تلك المواقف لمنع ما تصفه بـ “الدعاية الإرهابية”، وفقاً للأناضول.

وكان المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي أصدر اليوم قراراً بفرض “حظر مؤقت” على كل وسائل الاعلام لنشر الأنباء المتعلقة بالهجوم.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك