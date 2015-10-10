حظك اليوم برج العذراء الأحد 11 أكتوبر 2015

برج العذراء .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العذراء اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

ينصحك علماء الفلك بالتخطيط الجيد لمرحلة الانتقال التى تفكر بها، فإذا كنت تريد الانتقال إلى محل سكن جديد فلابد من أن تحسن اختيار الجيران، وتأكد أنهم أشخاص هادئون لا يصنعون المشكلات. وعلى الصعيد الشخصى لابد أن تمنح أسرتك الشعور بالدفء العائلى، بأن تجلس معهم فى وقت فراغك ليشعروا أنهم جزء من حياتك ويمتلكون الحق فى التواجد إلى جانبك.

مهنيا: وجود العلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء فى مجال العمل توفر لك الفرص الجيدة لإنجاز المهمات بشكل متميز، فاحرص على تبادل الثقة بينك وبين زملائك فى مجال العمل.

عاطفيا : ليس من المسموح لك الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، فمن المفترض أن تحافظ على الشريك الحالى ولا تتخلى عنه بعد كل تلك السنين التى قضاها بجانبك.

صحيا: كثرة تناول الكحول تساعد على تدمير الكبد وترفع من ضغط الدم، احذر من تناولها حتى لا تتعرض لتلك الأمراض الخطيرة والتى تهدد حياتك بشكل كبير.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads