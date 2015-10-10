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حظك اليوم برج السرطان الأحد 11 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 11 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج السرطان الأحد 11 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج السرطان اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

يشير علماء الفلك ان التخطيط للمستقبل من الامور الهامة للغاية فى حياة الإنسان، وأنت من الأشخاص أصحاب الفكر الجيد فى التخطيط، فلا تضع الأيام القادمة فى أمور تافهة لا قيمة لها، وينصحوك أن تدخر القليل من الدخل الخاص بك، حتى تتمكن فى أحد الأيام من اتمام المشروع الذى تحلم به، وتكون صاحب القرار الوحيد فيما يخص عملك.

مهنيا : تتلقى اليوم الكثير من المهام التى يطلب منك الآخرون إنجازها، فقد ترى أن تلك الأمور بسيطة ولكن كثرتها تصيبك بالارتباك وفقدان التركيز، حاول أن تنهى كل المهام بدون توتر أو ارتباك.

عاطفيا : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ قرار انهاء العلاقة، حتى لا تشعر بالندم فيما بعد وتشعر انك تسرعت فى اتخاذ هذا القرار الحاسم.

صحيا : زيادة الوزن التى تعانى منها لا تلم عليها إلا نفسك، وإذا أردت التخلص منها واستعادة الرشاقة واللياقة البدنية فلابد من اتباع احد الانظمة الغذائية المنضبطة، مع الحرص على ممارسة الكثير من التمرينات الرياضية.


 

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