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حظك اليوم برج الدلو الأحد 11 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 11 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الأحد 11 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الدلو اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

من المحتمل أن تلتقى بشريك حياتك اليوم وتتحدث معه لساعات طويلة. قد تواجهك بعض المشاكل خاصة فى الفترة المسائية، ولكن نحذرك من التشاؤم أو الحزن، عليك أن تواجهها بكل قوة وحزم

مهنياً: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.

عاطفياً: يفرض عليك الظرف تحفّظاً شديداً فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

صحياً: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً.
 

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