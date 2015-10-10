حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجوزاء اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

التفاؤل والثقة بالله من أهم طرق الخروج من أى مشكلة، ولكن عليك أيضا البحث عن أفضل الحلول التى تمنحك القدرة على التخلص من المشكلات سواء كانت فى مجال العمل أو داخل الحياة العائلية، وإذا شعرت بالظلم أو الاضطهاد من قبل أحد المسئولين، فاعلم أن الله سيظهر الحق ولو بعد حين. يرى علماء الفلك أنه من الضرورى أن تقدم المساعدة لكل من يحتاج إليها وخاصة كبار السن، حتى تجد من يقدم لك العون فى حالة احتياجك للمساعدة.

مهنيا : قد تجد اليوم أن العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق عديدة لإيقاعك فى الأخطاء المهنية، حاول أن تبتعد عن هؤلاء الأشخاص وإذا لم يأمن مكرهم أبلغ المديرين عنهم.

عاطفيا : تقربك من الصديقات بشكل مبالغ فيه يثير غيرة الحبيب ويدفعه إلى إثارة الخلافات، احرص على توضيح الأمور بالنسبة له لتجنب الدخول فى مناوشات ليس وقتها.

صحيا : لا تستسلم للأوهام التى توحى لك بالمرض وتجعلها تسيطر عليك، أنت تتمتع بالصحة الجيدة ولكنك توهم نفسك بوجود مشكلة ما ينتج عنها سوء حالتك الصحية.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads