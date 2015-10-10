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حظك اليوم برج الحمل الأحد 11 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 11 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحمل الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الحمل .. الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحمل اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

قد تشعر أن صبرك أوشك على النفاذ بسبب التصرفات التى يفعلها أحد الأصدقاء الطائشين، ولابد من قضاء الوقت بعيدا عنهم لتمنح نفسك الشعور بالراحة، فأنت تحتاج إلى توضيح مشاعرك نحو هذا الشخص لتقييم علاقتك به، ويجب منك الحرص على التواصل على الأصدقاء الجيدين الذين يضيفون لحياتك والعمل منك أيضا على الإضافة لحياتهم. تسمح لك المؤهلات التى حصلت عليها بتحقيق الإنجازات الكثيرة فى مجال العمل للحصول على التقدير من الزملاء والرؤساء.

مهنيا: ينشغل بالك اليوم بالتفكير فى الكثير من الأمور التى تريد الانتهاء منها فى وقت معين لإنجاز أحد المشروعات، حاول أن تحافط على طاقتك واجتهادك الذى بدأت به فى أول اليوم.

عاطفيا : تقضى اليوم أجمل اللحظات الرومانسية مع الحبيب وتشعران بالحب والسعادة خلال تلك الفترة الممتعة، ولكن احرص على تكرار مثل تلك الترات للحفاظ على استقرار العلاقة.

صحيا : تجنب تناول الأدوية الصحية بدون استشارة الطبيب المعالج لك، حتى لا تتسبب لك فى المزيد من الأمراض التى أنت فى غنى عنها.
 

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