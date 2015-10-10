طيران التحالف العربى يقصف مواقع للحوثيين بمحافظة البيضاء باليمن

قصف طيران التحالف العربى الذى تقوده السعودية مساء اليوم السبت، مواقع وآليات للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة البيضاء 168 كم جنوب شرق صنعاء.

وقالت مصادر محلية ، إن غارات جوية شنها طيران التحالف استهدفت مواقع وآليات للحوثيين وقوات صالح فى منطقة كريش بمديرية مكيراس جنوب البيضاء.

وبحسب المصادر، فإن دوى انفجارات عنيفة هزت تلك المنطقة، وتصاعدت أعمدة الدخان منها بكثافة، وأن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين لم يتسن معرفة أعدادهم، كما أدت إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الغارات تزامنت مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين مدعومين بقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى فى ذات المنطقة.

وأوضحت أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع المقاومة، حيث صدت الأخيرة الهجوم وقصفت بقذائف المدفعية مواقع الحوثيين فى منطقة الهجر بوادى الهدات دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفتها.

وتشهد عدد من الجبهات فى محافظة البيضاء اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من ستة أشهر بعد زحف الحوثيين إليها والسيطرة على أجزاء منها، ويواصل طيران التحالف استهداف مواقعهم منذ مارس الماضى مخلفاً خسائر مادية وبشرية كبيرة فى صفوفهم.

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