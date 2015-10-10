أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير العدل السودانى يوقف دعوى جنائية بحق مصريين اخترقو المياه الإقليمية

Google+ Print
وزير العدل السودانى يوقف دعوى جنائية بحق مصريين اخترقو المياه الإقليمية وزير العدل السودانى يوقف دعوى جنائية بحق مصريين اخترقو المياه الإقليمية
أصدر وزير العدل السودانى، عوض الحسن النور، القرار رقم 44 لسنة 2015، بوقف الدعوى الجنائية رقم 4796، فى مواجهة عدد من المتهمين مصريى الجنسية ومنهم عبد الرحمن محمود عبد الله وآخرين، بعد ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية يوم 14 أغسطس الماضى.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن المتهمين كانوا على متن ثلاثة قوارب بحرية دون تصريح بدخول البلاد وضبطت بحوزتهم أجهزة GPS، ودفاتر إرشادية تحوى أسماء مناطق عسكرية سودانية .

وكانت السلطات السودانية فتحت تحقيقا مع المتهمين بموجب قانون مصائد الأسماك بولاية البحر الأحمر لسنة 2008 .
>وأشارت الوكالة إلى أنه لاعتبارات المصلحة العليا للبلاد، ورعاية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإعمالا لسلطات وزير العدل الواردة فى المادة 58(1)، من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، فقد قرر وزير العدل وقف الدعوى الجنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فوراً، وتسليم المعروضات للمهتمين، وحفظ الإجراءات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365