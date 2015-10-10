وزير العدل السودانى يوقف دعوى جنائية بحق مصريين اخترقو المياه الإقليمية

أصدر وزير العدل السودانى، عوض الحسن النور، القرار رقم 44 لسنة 2015، بوقف الدعوى الجنائية رقم 4796، فى مواجهة عدد من المتهمين مصريى الجنسية ومنهم عبد الرحمن محمود عبد الله وآخرين، بعد ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية يوم 14 أغسطس الماضى.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن المتهمين كانوا على متن ثلاثة قوارب بحرية دون تصريح بدخول البلاد وضبطت بحوزتهم أجهزة GPS، ودفاتر إرشادية تحوى أسماء مناطق عسكرية سودانية .

وكانت السلطات السودانية فتحت تحقيقا مع المتهمين بموجب قانون مصائد الأسماك بولاية البحر الأحمر لسنة 2008 .

>وأشارت الوكالة إلى أنه لاعتبارات المصلحة العليا للبلاد، ورعاية للعلاقات الثنائية بين البلدين، وإعمالا لسلطات وزير العدل الواردة فى المادة 58(1)، من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، فقد قرر وزير العدل وقف الدعوى الجنائية، وإخلاء سبيل المتهمين فوراً، وتسليم المعروضات للمهتمين، وحفظ الإجراءات .