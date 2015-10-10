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بالأسماء.. 20 شهيدا فلسطينيا منذ اندلاع المواجهات مطلع أكتوبر الجارى

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بالأسماء.. 20 شهيدا فلسطينيا منذ اندلاع المواجهات مطلع أكتوبر الجارى بالأسماء.. 20 شهيدا فلسطينيا منذ اندلاع المواجهات مطلع أكتوبر الجارى
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان فى مواجهات مع الاحتلال فى القدس وشرق وخانيونس ودير البلح، منذ الصباح اليوم وحتى السادسة مساءً اليوم ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر إلى 20 شهيداً.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن طفلين استشهدا وأصيب 24 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات اندلعت شرق خانيونس. والشهيدان هما الطفل مروان هشام بربخ 13 عاما، والطفل خليل عمر عثمان 15 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن استشهاد الطفلين يرفعان عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء، ومن بداية أكتوبر إلى 20 شهيدا، منهم 11 فى الضفة الغربية، إصابة أكثر من 1000 مواطن بالرصاص الحى والمطاطى.


>شهداء الضفة
>1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما
>2- - فادى علون (القدس) 19 عاما
>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 17 عاما
>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما
>5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما
>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما
>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما
>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما
>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما
>10- اسحاق بدران(كفر عقب) 16 عاما
>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما

شهداء غزة:
>12- شادى حسام دولة (20 عامًا)
>13- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا)
>14- وعبد الوحيدى (20 عامًا)
>15- محمد هشام الرقب (15 عامًا)
>16- عدنان موسى أبو عليان (22 عامًا)
>17- زياد نبيل شرف (20 عاما)
>18- جهاد العبيد (22 عاماً)
>19- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما)
>20- الطفل خليل عمر عثمان (15 عاما)

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