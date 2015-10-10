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حظك اليوم برج الحوت الأحد 11 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 11 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت الأحد 11 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحوت اليوم الأحد 11 - 10 - 2015
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم فى وقت مبكر واستغل الوقت المتبقى فى مقابلة الأصدقاء أو الحبيب. ربما تحضر احتفالا فى المساء فى منزل أحد الأشخاص. ستستطيع خلال هذا الحفل الذى يقام اليوم التعرف على العديد من الأشخاص ورؤية أصدقائك

مهنياً: القمر المكتمل فى برج القوس، يحذرك من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التى تناسب تطلّعاتك.

عاطفياً: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، بعد فترة من التردد.

صحياً: الإرادة القوية التى تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحى .
 

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