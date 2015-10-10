مدرب الأهلي – بلال علام لـ في الجول: 3 عيوب في شخصية بيسيرو

هل اختيار الأهلي لجوزيه بيسيرو ليكون هو المدير الفني الجديد للفريق صحيحا؟ وهل حقا أنه مدرب ضعيف الشخصية أمام لاعبيه كما يتردد عنه؟ كل هذا يجيب عنه المعلق الكروي المخضرم بلال علام لـFilGoal.com.

وأعلن الأهلي عن تعيين بيسيرو مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لفتحي مبروك لمدة عام واحد (طالع التفاصيل).

وفي بداية تصريحات المعلق المصري الشهير لـFilGoal.com تحدث قائلا:"هذا مدرب غير كفء تماما لتدريب الأهلي".

وأوضح"أول تلك العيوب هو إنه مدرب قلق جدا وليس جريئا في اتخاذ قراراته".

وأضاف"ثانيا هو يخاف من اللاعبين أصحاب النفوذ في الفريق، وشخصيته ضعيفة وأكثر

من لاعب في المنتخب السعودي أكدوا لي ذلك الأمر".

وتابع"ثالثا هو لا يتمكن من قراءة المباريات بشكل جيد".

وأتم"لكن على الرغم من كل ذلك فهو يمتلك وكيل أعمال جيد يستطيع تسويقه جيدا ويفرض وجوده في أي نادي".