الأهلي: أولتراس أهلاوي تصدت لمعارضي مجلس محمود طاهر

قال محمود علام مدير عام الأهلي إن مجموعة أولتراس أهلاوي تصدت لمعارضي مجلس إدارة النادي بقيادة محمود طاهر يوم السبت.

فقد توافدت أعداد من جماهير النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة عصر السبت بعد القرارت التي خرجت من مجلس إدارة الفريق بتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لفريق الكرة.

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وأوضح محمود علام في تصريحات لقناة النهار رياضة مساء السبت: "جماهير أولتراس أهلاوي حضرت ولم تعجب بما يحدث أمام بوابات النادي".

وأضاف "تصدت مجموعة أولتراس أهلاوي لمعارضي مجلس محمود طاهر حتى تم إنهاء هذه الوقفة الاحتجاجية".

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

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