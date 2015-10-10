حظك اليوم برج الأسد الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

يقول علماء الفلك ان الحياة لم تخلق للعمل فقط، بل ان لبدنك عليك حق، انت فى حاجة إلى الحصول على الراحة من وقت لآخر، وليس هناك مانعا من القيام برحلة جميلة مع الاهل او بعض الاصدقاء للترويح عن نفسك والخروج من جو الروتين والملل الذى يسببه ضغط العمل.

مهنيا: حاول أن تتوقف عن العمل وأنت فى حالة نفسية سيئة حتى لا تظهر تلك الحالة بوضوح فى التقارير الناتجة عن أعمالك، وربما لا يأتى هذا فى صالحك فقد تتعرض للتوبيخ نتيجة سوء العمل.

عاطفيا: يطلب منك الشريك الذهاب إلى أحد الأماكن الترفيهية ولكنك ترفض، لا تبخل على الحبيب ببعض الوقت تقضيان فيه أجمل اللحظات الرومانسية التى تساعد على توطيد العلاقة.

صحيا: إذا كنت لا ترغب فى الاصابة بالسمنة وتتمنى السيطرة على جسمك وإبقاءه فى أفضل حالات اللياقة البدنية، فلابد ان تحرم نفسك من بعض الاطعمة التى تفضلها والتى تحتوى على الدهون الكثيرة.





شبكةعيونالإخبارية

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