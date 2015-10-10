حظك اليوم برج الثور الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الثور اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

يرى علماء الفلك اليوم أن لديك القدرة الفائقة على إنجاز الكثير من المهام وإقناع الآخرين بها وبالأسلوب الجديد الذى تستخدمه فى مجال العمل، ولكن احرص على استخدام تلك الطاقة الكبيرة فى الامور التى تعود عليك بالنفع، ولا تتكاسل عن القيام بالأمور التى يوكلها إليك المدير يوميا، مع العلم أن لكل مجتهد نصيبا.

مهنيا: ربما تتعرض اليوم لأحد الاختبارات القاسية من مديرك فى العمل ولا تستطيع اجتيازه بشكل جيد، حاول ان تنجح فى الاختبارات التالية فى مجال العمل لكى تضعك على قائمة المرشحين للترقية.

عاطفيا : ربما تتفرغ اليوم لاختبار إحدى الصفات الجديدة التى اكتشفتها فى شريك العمر ولك تكن تعرف شيئا عنها، حاول أن تتفهم أنه من الصعب على الإنسان تغيير شخصيته وطباعه.

صحيا : قد تتعرض اليوم للإصابة فى القدم بسبب عدم الانتباه أثناء السير، احرص على الراحة واستخدام الادوية اللازمة للتخلص من الاصابة الناتجة عن التواء القدم.





شبكةعيونالإخبارية

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