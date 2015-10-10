حظك اليوم برج الجدي الأحد 11 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 11 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجدي اليوم الأحد 11 - 10 - 2015

تركز هذه الفترة على تحقيق بعض الأهداف التى تتعلق بحياتك العاطفية والمهنية. أحلامك التى تراها خلال هذه الأيام تطلعك على بعض الأشياء التى لم تكن تعرفها عن نفسك. دوّن هذه الأحلام وحاول أن تحللها أو تجد تفسيرا لها.

مهنياً: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعى

عاطفياً: تحاشى التورط فى قضية شائكة، تبدو فى موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.

صحياً: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.



شبكةعيونالإخبارية

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